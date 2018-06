Provincie weigert bouwvergunning voor Den Achtergael

De provincie Vlaams-Brabant weigert een bouwvergunning af te leveren voor de bouw van 75 sociale woningen aan de Lijsterlaan in Melsboek, een project dat beter bekend is onder de naam 'Den Achtergael'.

De plannen voor de bouw van de sociale woningen dateren al van in 2011. Eind vorig jaar nog weigerde de gemeente Steenokkerzeel een bouwvergunning af te leveren omdat ze het project te groot vond. Ook een aantal omwonenden waren steeds gekant tegen de plannen omdat zij eveneens vragen hadden bij de omvang.

Alleen de Open Vld was in Steenokkerzeel gewonnen voor de bouw. De Open Vld is de partij van oud-burgemeester Karel Servranckx, die tevens voorzitter is van de sociale huisvestingsmaatschappij 'Elk zijn huis', de bouwheer in dit dossier. De sociale huisvestingsmaatschappij was naar de Raad van State en naar de provincie getrokken om daar gelijk te halen, maar ook de provincie ziet de bouw dus niet zitten.