Provincie wil meer groen op de speelplaats

Scholen die moeite doen om de biodiversiteit op of rond het schooldomein te verhogen, kunnen rekenen op provinciale steun. "Kinderen en jongeren hebben nood aan natuur. Maar dat is niet simpel in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom is het zeer zinvol dat ze via hun school in contact worden gebracht met natuur", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid.

Dit jaar trekt de provincie 56.607,65 euro uit zulke natuurprojecten. In onze regio gaat het geld naar GO!BS Zilverberk uit Halle, VBS De Leertrommel uit Opwijk, Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool uit Merchtem, GO!BS De Regenboog uit Grimbergen, GO!BS Vijverbeek uit Asse en VBS Sint-Jozef uit Peutie.