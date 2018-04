Provincie wil meer inwoners van de Vlaamse Rand op de fiets krijgen

De provincie Vlaams-Brabant geeft subsidies aan acht gemeenten in de Vlaamse Rand om vernieuwende fietsprojecten op poten te zetten. De provincie wil dat er meer gefietst wordt in de Vlaamse Rand.

Volgens een studie van het fiets-GEN blijkt dat het aantal fietsverplaatsingen in de Vlaamse Rand en in Brussel onder de vier procent ligt, terwijl er toch hel wat korte verplaatsingen zijn. In beide regio’s is meer dan 50 procent van de verplaatsingen korter dan 5 kilometer. De fiets nemen zou meer overwogen moeten worden, vindt de provincie Vlaams-Brabant.

Beersel, Drogenbos, Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren en Zaventem. Deze acht gemeenten in de Vlaamse Rand krijgen samen zowat 170.000 euro om te investeren in nieuwe fietsprojecten. De gemeentebesturen dragen zelf twintig procent van de investeringskosten en moeten de infrastructuur ook onderhouden.

Zaventem krijgt bijna 20.000 euro voor de opstart van een BlueBike-deelfietsenpunt aan het station in Zaventem-Dorp. Dit maakt de bedrijvenzones in de gemeente beter bereikbaar vanuit het station en zou jaarlijks 1.600 extra fietsritten moeten opleveren.

Beersel, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw krijgen samen zo’n bijna 35.000 euro en zullen de subsidies investeren in fietskluizen aan tramhaltes, bushaltes en in de buurt van de stations.

Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren krijgen centen voor de uitbouw van een deelfietsensysteem. Er komen vijf stations met elk acht deelfietsen, ter hoogte van vier multimodale hotspots. Dat zijn plaatsen aan de toegangspoorten van het Zoniënwoud, maar ook aan fietssnelwegen, bus- en tramhaltes en overstapparkings. Bedoeling is om meer mensen op de fiets te krijgen voor toeristische uitstapjes naar bijvoorbeeld het Zoniënwoud, het Afrikamusem en het bosmuseum. Ook het woon-werkverkeer in de regio zou moeten stijgen.