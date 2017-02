Provincie wil woninginbraken verminderen met anti-inbraaklabel

Om dit engagement kracht bij te zetten ondertekenden de gouverneur, de burgemeester en politiekorpschef van Dilbeek en de vertegenwoordigers van de federale Politie en het gerecht van Halle-Vilvoorde een charter.

In Nederland werd het label al 20 jaar geleden geïntroduceerd. Met succes. Want daar is gebleken dat een huis met een anti-inbraak label tot 90% minder risico loopt op ongewenste bezoekers. In Vlaams-Brabant werden alle politiezones uitgenodigd om mee te stappen in dit project.Voorlopig gingen enkel de zones Tienen-Hoegaarden en Dilbeek daar op in .

Een 'Certificaat Inbraak Veilig' is gratis en tien jaar geldig. Inwoners van de politiezone Dilbeek kunnen voor informatie terecht bij de politie of de preventiedienst van de zone.