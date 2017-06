Provincie zet licht op groen voor 2 windturbines in Merchtem

De windturbines van de NV Aspiravi komen aan het Brusselbaantje in Merchtem, midden in het agrarisch ruilverkavelingsgebied rond Peizegem. Ze hebben een vermogen dat goed is om 3.500 gezinnen van energie te voorzien. Volgens de provincie is door de aanwezigheid van 2 hoogspanningslijnen de impact van de windturbines op het landschap minimaal. De woningen liggen bovendien op voldoende afstand, zodat ze geen hinder zullen ondervinden en ook de geluidsnormen worden dag en nacht nageleefd, aldus nog de provincie.

"We gaan als provincie resoluut voor hernieuwbare energie", zegt gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid Tie Roefs. "Willen we klimaatneutraal worden tegen 2040, dan moeten we nog veel meer investeren in alternatieve energiebronnen", aldus de gedeputeerde. Het is de bedoeling om tegen 2011 in totaal 80 tot 95 % minder CO2 uit te stoten.

Het actiecomité 'Leefbaar Merchtem' laat weten dat het de beslissing van het provinciebestuur zal aanvechten.