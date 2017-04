Provincie zet sociale tewerkstelling in zorg voor erfgoed

De Sint Jan Baptistkerk in Huizingen is één van de ongeveer 1500 monumenten en waardevolle gebouwen die de dienst Monumentenwacht van de provincie Vlaams-Brabant opvolgen. De monumentenwachters adviseren de eigenaars welke werken er moeten gebeuren. “We hebben vastgesteld dat die rapporten die de mensen maken vaak niet volledig uitgevoerd worden bij gebrek aan kennis, middelen en personeel. Sinds kort hebben we daarvoor de ploegen van 3WPlus ingeschakeld. Dus we doen een beroep op de sociale economie om deze werken tot een goed einde te brengen”, verduidelijkt gedeputeerde Tom Dehaene.