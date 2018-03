Provinciedomein Huizingen verwelkomt binnenkort een trekpaardveulen

Heugelijk nieuws in Huizingen. Trekpaard Jarca bevalt binnenkort. De zenuwen staan best gespannen, “want de bevalling van een trekpaard is niet zonder risico’s,” licht provinciaal gedeputeerde Walter Zelderloo toe.

De eerste weken na de bevalling is er dan ook absolute rust voor Jarca en haar veulen. Vanaf 9 mei kan het publiek de paarden komen bekijken. “Op 9 mei organiseren we een veulenborrel, waarbij we doopsuiker schenken aan de bezoekers van ons domein. Dan maken we ook officieel de naam van het veulen bekend,” legt Zelderloo uit.

Naam kiezen

Het geslacht van het veulen is een verrassing, maar het publiek kan nu al stemmen op een naam voor het diertje. Via de social media kanalen van het provinciedomein kan je tot 29 maart je stem uitbrengen op een mannelijke of vrouwelijke naam. Wordt het veulen een Karlo, Leo of Darko? Of een Lena, Dora of Rosa? De naam met de meeste stemmen wint.

Om de geboorte te vieren, organiseert de provincie Vlaams-Brabant op 11 april een knutselwedstrijd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Drie kinderen met het mooiste werkje mogen elk vijf vriendjes uitnodigen om de dieren op het domein te komen verzorgen.