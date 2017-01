Provinciegouverneur schorst belastingverlaging nieuwe ‘meerderheid’ in Dilbeek

De belastingverlaging die de oppositiepartijen in Dilbeek met een nipte meerderheid goedkeurden, werd door provinciegouverneur De Witte geschorst. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Volgens de gouverneur zitten er teveel onduidelijkheden in het dossier.

Oppositiepartij Open VLD en UF pleiten in Dilbeek al langer voor een verlaging van de belastingen die na de vorige gemeenteraadsverkiezingen werden verhoogd. Het verlagingsplan werd pas echt realistisch na de overstap van Jos Crabbe van CD&V naar Open VLD. Daardoor was de meerderheid gebroken en lag de weg helemaal open voor een verlaging van de onroerende voorheffing van 1.275 naar 1.175 opcentiemen. Maar schepen van Financiën Jef Vanderoost (CD&V) diende een klacht in bij de provinciegouverneur tegen die belastingverlaging. De Witte heeft intussen de gemeenteraadsbeslissing geschorst omdat er onduidelijkheden in het dossier zitten.

Open VLD laat weten dat de belastingverlaging opnieuw geagendeerd zal worden op de eerstvolgende gemeenteraad. Burgemeester Segers (NV-A) reageert verbaasd op het voornemen omdat er volgens hem een oplossing in de maak was na gesprekken tussen de coalitie (CD&V, N-VA, Groen-Sp.a, DNA!) en de oppositie (Open VLD en UF).