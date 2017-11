Provinciemiddelen voor heropwaardering Zuidelijke Zennevallei

De provincie Vlaams-Brabant investeert 150.000 euro in projecten voor de opwaardering van de woonomgeving in Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Dat meldt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op haar website. Bedoeling is de Zuidelijke Zennevallei herop te waarderen.

foto: provincie Vlaams-Brabant

Het project voor de Zuidelijke Zennevallei is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, het Regionaal Landschap Pajottenland en de Zennevallei.

De investering moet ervoor zorgen dat projecten inzetten op meer groen, zodat de levenskwaliteit van woonomgevingen verbeterd wordt. Zo moet er speelnatuur gecreëerd worden of aangename wandelpaden en zitbanken voor ouderen. Bovendien is de opwaardering van groenzones in de Zennevallei ook noodzakelijk als waterbuffering en om de biodiversiteit te ondersteunen.

Concrete projecten

In een eerste fase krijgen een aantal uitvoeringsprojecten steun van de provincie Vlaams-Brabant. Zo wordt het Albertparkt in Halle heringericht met een Zenneterras, parkmeubilair en groenelementen. Er worden ook middelen vrijgemaakt voor de inrichting van het wijkpark Hoge Paal in Sint-Pieters-Leeuw.



Van de 150.000 euro aan subsidies gaat ook een deel naar projecten die nog in de ontwerpfase zitten: de inrichting van een buffer- en parkzone Buitenplas in de Sterstraat in Drogenbos, de inrichting van een buurtparkje aan het woonzorgcentrum Zilverlinde in Sint-Pieters-Leeuw en de oeverzone van de Zenne in het centrum van Lot.

De Vlaamse overheid subsidieert het project als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor de periode 2017-2020. De coördinatie van het strategisch project Zennevallei is in handen van de Provincie Vlaams-Brabant, met ondersteuning van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.