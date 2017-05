Publieke bijenserre in Wemmel

Dat het niet zo goed gaat met de bijtjes in ons land, wist u wellicht al. De gemeente Wemmel doet alvast haar best om de bijenpopulatie een duwtje in de rug te geven. En dat met een bijenkast waar iedereen naar kan komen kijken.

Op de hoek van de Vanden Broeck - en de Vertongenstraat in Wemmel staat sinds kort een bijenserre. Een ideetje van de Wemmelse Milieuadviesraad om het leven en werk van de honingbijen in de kijker te zetten. Imker Yves Van Parys werkte er mee aan en komt geregeld eens kijken.

"De bedoeling is om bijenkasten te verspreiden in het land. Het is nodig, de bijtjes zijn in gevaar. En het is ook een didactisch project. Mensen kunnen van kortbij kijken hoe de bijtjes leven", vertelt imker Yves Van Parys. Het is ook de bedoeling dat kinderen kunnen zien hoe honing precies gemaakt wordt. Er zullen dus af en toe klassen op bezoek komen, en dat is volgens de imker helemaal niet gevaarlijk dankzij de vitrine.

De gemeente heeft ook een bloemenweide aangelegd maar roept ook inwoners op om zelf bloemen te zaaien. Hoe meer bloemen, hoe meer stuifmeel, en dus hoe meer honing.