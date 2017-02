PVDA deelt gratis parkeerkaarten uit in Vilvoorde

"De bewoners vanaf dit jaar 50 of 150 euro doen betalen om één of twee auto's te parkeren terwijl de burgemeester en schepenen gratis parkeren lijkt ons niet juist", zegt Sander Barrez van PVDA. "De burgemeester verhoogt de parkeertarieven voor de bewoners, maar blijft zelf wel gratis parkeren." Om dit aan te kaarten staat er op de gratis parkeerkaart een foto van burgemeester Hans Bonte die het cijfer nul vormt. "Doe zoals uw burgemeester en betaal ook 0 euro parkeergeld," staat er naast geschreven.

Burgemeester Hans Bonte heeft in de gemeenteraad gereageerd op deze kritiek. "Het is logisch dat ik gratis parkeer aangezien ik op het gemeentehuis werk."

PVDA vindt het niet logisch dat de Vilvoordenaar nooit geraadpleegd is geweest over het parkeerplan."Een beleid dat mensen met een auto straft, terwijl het aanbod op openbaar vervoer wordt afgebouwd, kan niet goed worden bevonden. Als mensen mij zeggen dat ze zonder auto niet op hun werk geraken, dan weet je meteen waarom deze maatregel geen democratisch draagvlak kent. Wij vragen een alternatief voor de auto in plaats van te bestraffen. Een uitbereiding van het openbaar vervoer is dan ook hoognodig," aldus Barrez.

APCOA

De actievoerders staan vanmiddag op de grote markt. Die ligt momenteel open om de ondergrondse parking te bouwen die zal worden uitgebaat door de parkeerfirma APCOA. Bovengronds heeft de firma een kantoor waar vandaag de gratis parkeerkaarten uitgedeeld zullen worden. Barrez klaagt aan dat de parkeermultinational een lucratief contract krijgt aangeboden waar de Vilvoordse bevolking voor moet opdraaien.PVDA plant om in elke brievenbus in het centrum van Vilvoorde een gratis parkeerkaart te steken.