Pvda vraagt meetpunten voor fijn stof in Grimbergen

Pvda in Grimbergen vraagt vaste meetpunten voor fijn stof. De partij heeft echter geen zitje in de gemeenteraad maar verzamelde wel 405 handtekeningen. En dat is genoeg om een agendapunt over fijn stof op de gemeenteraad nu donderdag te brengen.

Jaarlijks sterven in België zo'n 13.000 mensen aan longaandoeningen en hart- en vaatziekten als gevolg van fijn stof. Er gaan dus meer mensen dood door luchtvervuiling dan aan verkeersongevallen. Dat becijferde de Europese Commissie. In het Brussels Gewest alleen al gaat het volgens recente cijfers om jaarlijks minimum 632 mensen. Het pendelverkeer met enkele honderdduizenden wagens per dag, is daar niet vreemd aan. En ook in de Rand wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de gevolgen van fijn stof. Jan Vancoppenolle uit Strombeek van de Pvda trok van deur tot deur om minstens 400 handtekeningen te verzamelen. "Wij hebben geen gemeenteraadslid in Grimbergen, maar kunnen wel een agendapunt indienen als minstens 400 mensen dit vragen. We hebben nu 405 handtekeningen en nu donderdag 1 juni staat het agendapunt van fijn stof op de gemeenteraad. Ikzelf zal het voorstellen”, zegt Jan Vancoppenolle (Pvda, foto links). “Zo trekken we als Pvda aan de alarmbel en vragen we initiatieven van de gemeente inzake meetpunten en sensibilisering van de bevolking. Het verkeer in en rond onze wijken, dichtbij de Ring en de A12, wordt steeds drukker en beterschap lijkt niet direct in zicht. Meer autoverkeer betekent niet alleen meer files, maar ook meer luchtvervuiling en meer fijn stof”, aldus Vancoppenolle. En dus moeten er volgens Pvda maatregelen genomen. Maar dan moet eerst de luchtvervuiling in kaart gebracht worden vooral in de buurt van de scholen en in de dicht bebouwde wijken nabij de drukke wegen.

Groen in Grimbergen steunt het voorstel. "Een paar jaar geleden vroegen we naar aanleiding van het Ghelamco-Eurostadion en het project op Parking C aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om nu al metingen te doen en er een vast meetpunt te installeren. De VMM antwoordde ons dat er toen geen middelen voor een permanent meetpunt waren. Het is goed dat de Pvda het punt opnieuw op de agenda plaatst. Wij zullen opnieuw de vraag aan de VMM stellen en indien we daar geen gehoor krijgen, zullen we onderzoeken of we eventueel een erkende privéfirma kunnen aanspreken die deze metingen kan uitvoeren", reageert schepen voor Leefmilieu Eddie Boelens (Groen).