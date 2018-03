Pyjamadag in VKO Opwijk om ziek klasgenootje te steunen

Vandaag was het nationale pyjamadag, een initatief van Bednet, dat zo landurig zieke kinderen een hart onder de riem wil steken. Heel wat kinderen gingen vandaag dan ook in pyjama naar school. Wij trokken naar het VKO in Opwijk, waar de leerlingen hun zieke klasgenootje Ena steunden.

We volgende de Engelse les in het vierde jaar wetenschappen. Iedereen had er een onesie aan, ook de leerkrachten. “Normaal gezien zou ik dit niet doen,” zegt lerares Engels Mélanie Merckx, “maar voor Ena, die altijd les volgt via Bednet, is dit belangrijk en dus doe ik mee.”

Ena lijdt aan een auto-immuunziekte waardoor ze snel vermoeid is. Naar school komen is moeilijk. Het gratis Bednetsysteem is voor haar een geschenk uit de hemel. En er zijn voordelen: “ik kan langer slapen en moet mij minder klaarmaken,” glimlacht Ena.

Dankzij Bednet krijgen zieke leerlingen de kans om de lessen van thuis uit te volgen. “Da’s erg belangrijk,” zegt An Van den Bergh van Bednet, “op die manier kunnen we de schoolachterstand van zieke kinderen beperken en wordt het sociaal contact in stand gehouden.”