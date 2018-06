Woonzorgcentrum Quietas Dilbeek heeft in totaal 526 wandelaars op de been gekregen voor 'juni wandelmaand'. Rusthuizengroep Armonea had haar rusthuizen uitgedaagd om van de maand juni een wandelmaand te maken.

Woonzorgcentrum Quietas in DIlbeek had in juni 10 wandelmomenten georganiseerd waarbij de bewoners een mooie wandeling in Dilbeek konden maken. Voor de slotwandeling kwamen 108 bewoners opdagen, gesteund door de lagere school Jongslag, kleutertjes van SInt-Alena, branweer, politie en andere verenigingen van Dilbeek en omstreken. De wandeling was ongeveer 2 kilometer lang.

In totaal werd in de maand juni door de rusthuizen 1600 kiolmeter bij elkaar gestapt, een puike prestatie!