Raad van Europa komt situatie Linkebeek onderzoeken

Begin februari komt er volgens De Tijd een ‘fact finding mission’ naar Linkebeek. De opdracht: uitzoeken waarom Homans Damien Thiéry niet wil benoemen als burgemeester. Homans reageert verrast op de komst van de missie van de Raad van Europa. Ze wijst erop dat er in 2014 al eens een genuanceerd rapport is geschreven over de zaak, nadat de Raad van Europa het advies gaf om Thiéry wel te benoemen. Homans laat alvast weten dat ze niet van plan is om haar standpunt te wijzigen.