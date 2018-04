Raad van State vernietigt besluit Schauvliege over biogasinstallatie Ternat

De Raad van State heeft het besluit van 10 juli 2015 vernietigd waarmee Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege het beroep van omwonenden tegen de milieuvergunning voor een biogasinstallatie in Ternat gedeeltelijk gegrond verklaarde en hierbij aan deze vergunning een aantal bijzondere voorwaarden toevoegde. Door deze vernietiging moet Schauvliege in dit dossier een nieuwe beslissing nemen.

Bayens verkreeg in 2009 een eerste keer een milieuvergunning voor de plaatsing van een biogasinstallatie voor de productie van elektriciteit met een verwerkingscapaciteit van 12.000 ton per jaar. Naast mest zou ook 1.000 ton eigen energiegewassen in de installatie verwerkt worden. In 2014 diende hij echter een nieuwe milieuvergunningsaanvraag in waarbij de installatie compacter zou worden ingeplant en het aantal transportbewegingen afnemen. Bij besluit van 18 december verleende de deputatie opnieuw de gevraagde vergunning. Uiteindelijk zou de installatie pas eind 2015 operationeel worden. Medio 2017 werd ze echter alweer stilgelegd omdat het bedrijf Clean Energy Invest, dat de installatie zou runnen, in faling ging.

Omwonenden kantten zich van meet af aan tegen de installatie omwille van de vrees voor overlast zoals lawaaihinder permanente stank, ontploffingsgevaar... De Raad van State komt hen in het nieuwe beroep dat zij hadden ingesteld tegemoet door te bevestigen 'dat er onvoldoende duidelijkheid bestaat over de herkomst van de inputstromen voor de installatie' hetgeen niet conform is met de toegekende vergunning. Ook de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het departement Landbouw en Visserij had eind 2014 om dezelfde reden reeds een ongunstig advies uitgebracht. In een reactie spreekt Bayens van 'drogredenen'. Hij wijst erop dat er zich momenteel al kandidaat-overnemers hebben aangediend voor het failliete bedrijf.