Raad van State vernietigt tuchtstraf ex-burgemeester Kraainem

De Raad van State heeft maandag de tuchtstraf vernietigd die Vlaams minister Liesbeth Homans in 2013 had opgelegd aan Arnold d'Oreye de Lantremange. Dat is de gewezen burgemeester van de faciliteitengemeente Kraainem. Maar anderzijds handhaaft de Raad van State wel de identieke tuchtstraf die de minister gaf aan François van Hoobrouck d'Aspre, de gewezen burgemeester van Wezembeek-Oppem.

Homans had beiden een tuchtstraf opgelegd omdat ze de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 niet conform de taalwetten verstuurd hadden. Volgens Homans hadden zowel Arnold d'Oreye de Lantremange uit Kraainem en François van Hoobrouck d'Aspre uit Wezembeek-Oppem duidelijk de hand in deze operatie. In Kraainem werden deze oproepingsbrieven verzonden volgens de taalaanhorigheid van de kiesgerechtigden, in Wezembeek-Oppem kregen alle kiesgerechtigden zowel een Franstalige als Nederlandstalige oproepingsbrief.

In het geval van d'Oreye de Lantremange oordeelde de Raad dat de minister onvoldoende aantoont dat deze zich inderdaad persoonlijk met de verzending van de oproepingsbrieven heeft bezighouden. Anders is het gesteld met van Hoobrouck, die erkende ook dat hij persoonlijk tussenkwam. Maar de uitspraak heeft weinig effect aangezien Van Hoobrouck de gemeenteraad van Wezembeek-Oppem enkele maanden geleden verlaten heeft. Arnold d'Oreye de Lantremange is momenteel nog steeds schepen in Kraainem.