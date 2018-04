De Brusselse raadkamer wil het koppel dat in 2015 de eigenaar van restaurant The Pond in Dilbeek zou doodgeschoten hebben, voor het hof van assisen brengen. De raadkamer heeft beide verdachten doorverwezen naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling, dat een definitieve beslissing moet nemen.

Raadkamer wil verdachten in moordzaak op eigenaar The Pond in Dilbeek voor assisen

De eigenaar van The Pond Stephane Geens werd op 22 september 2015 met zes kogels, afkomstig uit twee wapens, doodgeschoten in het appartement boven het restaurant aan de visvijver in de Blekerijstraat in Dilbeek. De man was eigenaar van het appartement, maar liet een bevriend koppel daar inwonen. Een van hen had schulden bij de eigenaar, maar had afgesproken om die af te betalen door in te staan voor het onderhoud van de visvijver.

De eigenaar vermoedde echter dat de man van de situatie gebruik maakte om geld te stelen uit het restaurant en trok de avond van de feiten naar het appartement om verhaal te halen. Omdat het koppel weigerde de deur te openen, klom het slachtoffer via het dak naar binnen. Hij werd bij de daaropvolgende confrontatie neergeschoten, maar de precieze omstandigheden van de dodelijke schietpartij blijven tot op vandaag onduidelijk.



Het parket Halle-Vilvoorde vroeg maandag aan de raadkamer om het koppel door te verwijzen naar de correctionele rechtbank op verdenking van moord, maar de raadkamer oordeelt dat beide verdachten zich moeten verantwoorden voor een assisenjury. Uiteindelijk beslist de Kamer van Inbeschuldigingstelling of het tot een correctioneel proces of een assisenzaak komt. Wanneer die beslissing valt, is nog niet bekend.