Race tegen de tijd bij carnavalsgroepen van Halle

Morgen barst in Halle het carnaval los in alle hevigheid. De carnavalsgroepen zetten de sprint in naar de eindmeet, tot op het laatste ogenblik sleutelen en schaven ze aan hun praalwagens die dit weekend verschillende keren zullen uitrukken. Wij gingen nog even langs bij De Maskottes, één van de grotere Halse carnavalsverenigingen die al meermaals in de prijzen viel met haar carnavalsact. Ook voor hen was het een race tegen de tijd.

Toen onze reporter gisterenmiddag aankwam bij de Maskottes, was het nog alle hens aan dek. Vanavond moeten ze hun praalwagen, of "char" zoals ze dat in Halle zeggen, boven de doopvont houden. Maar het is toch elk jaar weer spannend om de deadline te halen.

"Als je begint te bouwen, zie je wat er nog beter kan, wat er nog bij kan en dan moet je toch nog ingrijpen," vertelt André Detournay. "Het geheel moet echt heel goed zijn, we letten op ieder detail en wat we nog kunnen bijschaven dat schaven we bij."

Al sinds september werken De Maskottes in een lodds aan hun 'char', ver weg van het gewoel in het centrum van Halle. Het begint allemaal met het kiezen van een thema en een oud chasis en het eindigt met een barok gevaarte in piepschuim. "Wij gaan met de ganzenfamilie op zwier, we gaan met de eenden en de ganzen buitenkomen in Halle. De vogelgriep of vogelpest is juist voorbij, dus we mogen onze boerderij verlaten en we gaan echt zwieren in de stad Halle."