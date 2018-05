Radio Tamara tijdelijk opnieuw in de ether

Van 17 mei tot en met woensdag 23 mei is Radio Tamara opnieuw te beluisteren op FM 95.9. Bezieler van Radio Tamara, Paul Vertongen, gekend als 'den baat', is blij, maar hoopt dat er meer in zit. Vertongen: "We verloren onze zendvergunning op 1 januari 2018. Volgens ons helemaal onterecht, hierover loopt via een andere lokale radio 'Goeiedag' -vzw Trod- dan ook een procedure bij de Raad van State. Goeiedag verloor voor één lokale radio ook zijn zendvergunning en kaartte dit aan. De nieuwe radio die de radiofrequentie wél kreeg, zendt nog altijd niet uit en het is ook niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren. Als de Raad van State de procedure van de verdeling van de radiofrequenties door minister Gatz vernietigt, dan betekent dat ook dat Radio Tamara opnieuw een vergunning kan krijgen."



‘Niet bij de pakken’

Het team van Radio Tamara, dat inmiddels meer dan 35 jaar bestaat in Steenhuffel, bleef inmiddels niet bij de pakken zitten. Er werden meer dan tweeduizend handtekeningen ingezameld tegen de herverdeling van de radiopakketten en frequenties waarbij radio Tamara viel uit de boot viel. Vertongen: "En ons levenswerk konden we niet laten tenietgaan. We besloten terug te vechten. Er werden voldoende middelen via sponsoring gevonden om internetradio op te starten via www.radiotamara.be. De campagne waarbij we toestellen die internetradio ontvangen, verkopen tegen een lage prijs, loopt inmiddels als een trein. Een 40-tal luisteraars kochten al zo'n internetradio voor 90 euro. Maar we hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer de ether in te gaan."



En dat zal ook gebeuren, als is het wel maar voor zes dagen. Vertongen: "Met de kermis, Sint-Genoveva-processie op zondag 20 mei met meer dan 700 figuranten en de jaarmarkt op Pinkstermaandag bruist Steenhuffel van de activiteiten. Radio Tamara wil dit live uitzenden, omdat het het hoogtepunt van het jaar is. We vroegen en kregen een tijdelijke zendvergunning van donderdag 17 mei tot en met woensdag 23 mei. De hele ploeg zal er volop voor gaan tijdens de festiviteiten in Steenhuffel. Te beluisteren via FM 95.9 en op onze website www.radiotamara.be."