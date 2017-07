Radio Wawa in gelijknamige oude caravan uit Jezus-Eik

De sleutel werd vorige vrijdag overhandigd op camping Druivenland in Overijse aan de dorpsraad van Jezus-Eik. De bedoeling is om deze oldtimer om te bouwen tot een mobiele radiostudio. Geen Radio Gaga, maar Radio WAWA. “Deze zal te zien zijn op verschillende evenementen. We kunnen er dan de betrokken organisatie interviewen. Radio Wawa zal geen groot zendbereik hebben. Er worden dus ook luidsprekers geplaatst in de omgeving zodanig dat het publiek dat allemaal kan volgen”, vertelt Pips Luppens, voorzitter van de dorpsraad in Jezus-Eik. Het is niet toevallig dat de Dorpsraad net een WAWA-caravan op de kop tikt. Dit caravanmodel met hefdak werd voor het eerst geproduceerd in Jezus-Eik. Dat gebeurde destijds bij de firma Dombard die gehuisvest was achter GC De Bosuil. “Het was ingenieur Watteyne die het systeem van een hefdak bedacht had, de vering en de vormgeving van die caravan. Naar hem is dan die caravan dan ook genoemd: de WAWA-caravan”, besluit Luppens. Wie de Jezus-Eikse WAWA-caravan wil bewonderen, kan dat doen op zondag 20 augustus tijdens de druivenstoet in Overijse.