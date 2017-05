Rainbow for Kids en TogoL’aime winnen Cardijnprijs

De organisaties Rainbow for Kids en TogoL’aime hebben de tweejaarlijkse Cardijnprijs gewonnen. Met de prijs wil de vzw Kardinaal Cardijn het werk en het gedachtengoed van de Halse Jozef Cardijn in het kijker plaatsen.

Met Rainbow for Kids zet Katrien Vermeersch uit Lennik zich samen met een groep vrijwilligers in voor de schoolkinderen in Kenia. Ze runt onder meer een school in Ukunda waar leerlingen terecht kunnen die om financiële redenen afhaken in het onderwijs. Naast een aangepaste opleiding krijgen de kinderen er ook een maaltijd. Om het geheel te financieren zoekt Rainbouw for Kids voor elk kind een peter of meter in België.

TogoL’aime is een vereniging van oud-kajotters die actief is in Togo. Ook deze vrijwilligers proberen jongeren een bijscholing te geven opdat ze beter hun weg zouden vinden op de lokale arbeidsmarkt en in de maatschappij. Aan de Kardinaal Cardijnprijs is een geldsom verbonden van 3.000 euro.