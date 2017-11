Ramkraak op wijnhandel in Rode

Het ging om een inbraak in een wijnhandel in de Brassinelaan in Sint-Genesius-Rode, vlakbij de Waterlosesteenweg. De grote glazen automatische inkomdeur van de zaak moest er aan geloven. Eenmaal binnen hadden de dieven het duidelijk niet gemunt op de dranken in de winkel, maar wel op de kassa. Dankzij het alarm van de zaak konden de verdachten er 3u30 worden betrapt. Opvallend: het was een patrouille van de politiezone Brussel-Zuid die als eerste ter plaatse was. De inspecteurs waren toevallig in de buurt voor een andere opdracht.



Bij aankomst van de politie sloegen de dieven op de vlucht. De achtervolging, die ongeveer een kilometer duurde, eindigde in de Lindelaan waar de verdachten uit de bocht gingen en in een sparrenhaag reden. Eén van hen kon direct worden geklist. De twee anderen werden opgespoord door de politie met onder andere de hulp van een speurhond. Het gaat om twee mannen van 28 en een man van 22 jaar oud. Later vandaag weten we of het trio ook aangehouden zal blijven. De getroffen wijnhandel kreeg anderhalf jaar geleden ook al inbrekers over de vloer. Ook toen hadden de dieven enkel oog voor de kassa.