De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde heeft elf Roemenen gearresteerd in het onderzoek naar een bende die verdacht wordt van het plegen van ramkraken op grote winkels. Ook in onze regio was de bende actief.

Ramkraakbende opgerold die ook in onze regio actief was

Twee jaar geleden was er een ramkraak in een tuincentrum in Lennik. Ook de overval op een verhuurfirma van werkmateriaal in Overijse en een reeks andere overvallen in het hele land worden allemaal op het actief van één bende geschreven. Na huiszoekingen in de omgeving van Charleroi kon de federale gerechtelijke politie elf bendeleden van Roemeense nationaliteit oppakken. De onderzoeksrechter plaatste hen allemaal onder aanhoudingsbevel. De raadkamer bevestigde intussen de aanhouding van de elf Roemenen. foto: camerabeelden ramkraak tuincentrum Lennik