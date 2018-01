Rand heeft nog steeds duurste huizen van Vlaanderen

De duurste woningen staan nog altijd in de Vlaamse Rand. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de studiedienst van de Vlaamse regering. Nochtans krijg je in de Vlaamse Rand een grotere korting bij de registratierechten op kleinere woningen dan in de rest van Vlaanderen. Maar zelfs met die extra tegemoetkoming blijf het er duurder wonen dan elders.

Wie vroeger een huis kocht, betaalde 5 of 10 % registratierechten bovenop de aankoopsom. 5% voor een bescheiden woning, het “klein beschrijf” en 10% voor een grote woning, het “groot beschrijf.” Eind december veranderde de Vlaamse Regering dat. Vanaf nu geldt er maar één tarief meer, van 7%. Maar wie een kleinere woning koopt, aankoopprijs onder de 200.000 euro, krijgt een korting op de registratierechten. In de Vlaamse Rand ligt die lat hoger dan in de rest van Vlaanderen. Op 220.000 euro.

Minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA): “Simpelweg omdat hier de gronden en woningen veel duurder zijn dan in de rest van Vlaanderen. We proberen ervoor te zorgen dat 'het recht op wonen in eigen streek' enigszins gegarandeerd wordt, opdat onze jonge gezinnen toch iets voordeliger kunnen aankopen.”

Ondanks die grotere korting op registratierechten, blijft de Rand de duurste Vlaamse streek om te wonen. Voor een gewoon woonhuis betaal je gemiddeld 281.000 euro: 53.000 euro meer dan in de rest van Vlaanderen. Voor villa's en landhuizen loopt het verschil zelfs op tot 100.000 euro. Het gemiddelde wordt nog eens opgetrokken door de faciliteitengemeenten. Voor een woonhuis betaal je daar liefst 68.000 euro meer.

Bekijk de reactie van minister Weyts en het volledige interview in ons nieuws vanavond.