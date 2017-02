Randkrant bestaat 20 jaar

Vrij snel na de opstart van VZW De Rand verscheen in 1997 ook de eerste editie van de RandKrant. Het maandblad brengt nieuws en maatschappelijke, politieke, sociaaleconomische reportages over de Vlaamse Rand. Het tijdschrift bevat ook een uitgebreide cultuurkatern, een cultuuragenda en korte vertalingen in het Frans, Engels en Duits. Met deze aanpak wil de RandKrant een zo breed mogelijk publiek bereiken. “Volgens het onderzoek van de Taalbarometer uit 2014 wordt RandKrant, in tegenstelling tot andere media, over verschillende taalgroepen heen gelezen. Mensen die RandKrant lezen, voelen zich beter geïnformeerd over hun regio, zijn meer betrokken bij wat er in hun omgeving gebeurt, gaan meer naar sociaal-culturele activiteiten dan anderen en spreken vaker Nederlands”, aldus hoofdredacteur Geert Selleslach.

Naar aanleiding van 20 jaar randKrant werden de mooiste beelden uit dit magazine gebundeld in een set postkaarten. Deze bijzondere verzameling is enkel online verkrijgbaar. En vanaf 1 maart staat RandKrant ook klaar met een nieuwe, interactieve website en Facebook-pagina.