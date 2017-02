Ratten teisteren KVW Zaventem

Het is niet duidelijk langs welke weg het ongedierte het sportcomplex is binnen gedrongen. Maar het spreekt voor zich dat het bestuur en de spelers het onaangenaam gezelschap zo snel mogelijk weer buiten wil. Intussen heeft het gemeentebestuur rattenvergif geplaatst rond het sportcomplex in de Frans Smolderstraat. De gemeente heeft de sportclub ook gevraagd om alle kleine gaatjes in het gebouw te dichten om te voorkomen dat het ongedierte schade zou kunnen aanrichten aan de kantine of kleedkamers. Mogelijk werden de ratten aangetrokken door het zwerfvuil in de naburige Woluwebeek.