Raymond viert ’40 jaar Meisjes’ met 40 Assese meisjes

Op 18 mei is het exact 40 jaar geleden dat Raymond van het Groenewoud zijn legendarische single ‘Meisjes’ uitbracht. Dat viert hij met de tournee ’40 jaar Meisjes’. Op 25 augustus houdt die halt in Asse tijdens ‘De Mèt Duvelt’. En voor die gelegenheid ging Raymond op zoek naar 40 Assese meisjes die hem die dag vocaal zullen ondersteunen.

Op 18 mei 1977 werd de single ‘Meisjes’ gelanceerd, het betekende de doorbraak van Raymond van het Groenewoud. ‘Meisjes’ is intussen uitgegroeid tot een klassieker van de Vlaamse kleinkunst- en rockmuziek. Raymond pakt daarom 40 jaar na de releasedatum uit met de tournee ’40 jaar Meisjes’. Die tournee wordt donderdag afgetrapt in de Roma in Borgerhout waar ook zijn nieuwe CD zal worden voorgesteld. Op 25 augustus beklimt hij in Asse het podium van ‘De Mèt Duvelt’. Daar zal hij zich voor de vertolking van o.m. deze klassieker laten begeleiden door 40 Assese vrouwen. Via een wedstrijd, waarbij de kandidaten een foto moesten insturen van zichzelf met de boodschap ‘Ik zing graag mee met Raymond’, werd een gelegenheidskoor samengesteld. Maandag werd er een eerste maal met Raymond gerepeteerd in het jeugdcentrum 't Jass in Asse en het resultaat klonk behoorlijk heerlijk.

Raymond heeft trouwens een zeer nauwe band met Asse. In de jaren ’70 was hij er zelfs een tijdlang inwoner. Hij vond er ook de inspiratie voor zijn hit ‘Crazy Pub’. En in 1990, toen hij wekenlang de hitparades domineerde met zijn hit ‘Liefde voor Muziek’, liet hij zich tijdens de televisieoptredens telkens begeleiden door een koor uit Asse.