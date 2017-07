Reactie SP.A sluiting Civiele Bescherming: “Is en blijft dwaze beslissing”

“De beslissing om 4 van de 6 kazernes van de Civiele Bescherming te sluiten - waaronder die van Liedekerke - is en blijft een dwaze beslissing. Een goede regionale spreiding in functie van de nationale risico’s is cruciaal om de veiligheid van alle burgers van ons land te garanderen”, zo reageert Katia Segers van SP.A op de hervorming van de Civiele Bescherming en de bijhorende sluiting van de kazerne in Liedekerke die werd goedgekeurd door de ministerraad.

Katia Segers: “Met name de sluiting van de kazerne van Liedekerke brengt de veiligheid van de Brusselaars, de inwoners van De Rand en de ruime regio in het gevaar. In dat opzicht blijft het uitkijken naar de uitkomst van het belangenconflict dat Brussel heeft ingeroepen tegen deze beslissing van de federale regering. De beslissing betekent een reële bedreiging van de veiligheid van de Brusselaars omdat zij voortaan bij een grote calamiteit (bv inzake terrorisme) vanuit Brasschaat zullen moeten bediend worden. Als na 60 dagen geen uitkomst blijkt te komen in dit belangenconflict, gaat dit dossier naar de Senaat. Daar zal ik mijn best doen om de argumenten inzake veiligheid - geuit door Brussel én ondersteund door de vele moties van de gemeentebesturen in de Rand en de ruime regio rond Brussel - te verdedigen. Ook zijn er de belangen van de 130 mensen die in de kazerne van Liedekerke werken en de vele anderen in de andere 3 kazernes die zullen gesloten worden. Hun ontgoocheling, onbegrip, ja zelfs woede: daar kunnen we niet naast kijken. Dit zijn stuk voor stuk gemotiveerde, hardwerkende mannen en vrouwen die vandaag in de kou worden gezet. Zij verdienen ons respect én bovenal, ze verdienen om hun job te kunnen blijven uitoefenen met dezelfde fierheid. Zij staan steeds paraat om de bevolking te redden. Zij verdienen het dat er voor hen wordt opgekomen, wanneer hun job, hun missie bedreigd wordt,” aldus volksvertegenwoordiger Katia Segers van SP.A.