Reacties op bioscoopcomplex in Ternat

Er wordt volop gewerkt aan het winkelcomplex op de oude Ikea-site in Ternat. Eind dit jaar moet het klaar zijn. Maar projectontwikkelaar Redevco diende ondertussen een bijkomende aanvraag in om op dezelfde site onder andere een bioscoopcomplex met 11 zalen te bouwen. Het gemeentebestuur bestudeert de impact op het verkeer voor ze een vergunning erkent. Maar wat vindt de Ternattenaar van de nieuwe plannen? Vanmorgen op de wekelijkse markt waren de meningen verdeeld.

Zoals eerder gemeld, heeft projectontwikkelaar Redevco heeft op het Ternatse gemeentehuis een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van retailpark The Leaf met twee units voor overdekte recreatieve bedrijven. In één van die units wil men een bioscoop met 11 zalen, goed voor 2.400 zitplaatsen, onderbrengen. Voor de tweede unit is sprake van een trampolinepark en mogelijk een Burger King hamburgerrestaurant, omgeven door een park met ruimte voor recreatie.

Op de oude Ikea-site zijn de werken aan een complex met 13 winkels momenteel al volop bezig. Het filiaal van Brico Plan-it is zelfs al vroeger klaar dan gepland. De vergunning voor het winkelcomplex werd toegekend door het gemeentebestuur. Maar de bijkomende aanvraag voor cinemazalen en recreatie doet vragen rijzen.

Ternat stelde intussen zelf een extern studiebureau aan om de impact op het verkeer van de verschillende projecten samen te berekenen. Op basis van die resultaten wordt beslist of Redevco een vergunning krijgt. De projectontwikkelaar wilde voorlopig niet reageren voor de camera, maar liet wel weten dat er snel een infovergadering volgt voor de bevolking. De precieze datum ligt nog niet vast. Voorlopig werden er nog geen bezwaren ingediend. Daarvoor is er nog tijd tot 23 februari, dan loopt het openbaar onderzoek af.

In onze reportage reageert Ternats burgemeester Luc Wachtelaer (LVB) op de ingediende aanvraag. Via voxpops op de markt in Ternat peilden we ook al eens naar de houding van de inwoners. (Foto simulatie site The Leaf: Redevco)