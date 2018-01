Reacties op weigering vergunning Eurostadion: Grimbergen opgelucht, Ghelamco geeft niet op

Schepen van Milieu Grimbergen Eddie Boelens: “Uitermate verheugd”

“Duizenden mensen van Grimbergen, Wemmel, Meise en Vilvoorde hebben de manoeuvers en leugens van Ghelamco doorzien en maakten een vuist tegen de foute voorstelling en invulling door deze bouwpromotor”, reageert schepen van Milieu Eddie Boelens (Groen). “Ze verzetten zich niet tegen het voetbal, wel tegen de voorliggende plannen omwille van de mobiliteit, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de regio. De weigering van de minister is dan ook volstrekt terecht omdat verschillende aspecten van de ingediende projectaanvraag onverenigbaar zijn met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening. Ook de grote bezwaren op het vlak van de mobiliteit, het milieu en de leefkwaliteit waren doorslaggevend. Deze beslissing biedt de kans om een serieus en realistisch alternatief uit te werken voor Parking C dat rekening houdt met de omgeving en haar bewoners en conform is met de ruimtelijke ordening. Ondertussen blijkt nog maar eens dat de renovatie van het Koning Boudewijnstadion zeer realistisch oogt. Laat ons investeren in deze site met plaats voor verschillende sporten zoals voetbal, hockey en atletiek.”

Bart Laeremans (Vernieuwing): “Vlaanderen moet nu zelf project uitwerken”

“Hiermee valt normaal gezien het doek over dit megalomane stadion- en vastgoedproject, dat de stad en het gewest Brussel wilden realiseren buiten hun eigen grondgebied en met zware miskenning van de stedenbouwkundige regels die de Vlaamse overheid in 2011 had opgelegd”, klinkt het bij Bart Laeremans van de Grimbergse partij Vernieuwing. “Toch heeft de Vlaamse overheid in dit dossier eveneens boter op het hoofd omdat ze destijds, bij het uitwerken van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB), heeft nagelaten zelf een zinvol project uit te werken voor dit zeer strategische gelegen terrein. Daarom vragen wij nu dat de Vlaamse regering in dit dossier eindelijk haar verantwoordelijkheid opneemt en zelf een zinvolle invulling geeft voor dit terrein van 27 hectare, dat volledig op het Vlaamse grondgebied ligt (het ligt integraal in Grimbergen). Concreet vragen wij dat de Vlaamse overheid te gronden overneemt (onteigent) en een project uitwerkt dat wél compatibel is met de belangen van Vlaanderen. Uiteraard kan daarbij de actuele parkeerfunctie ten behoeve van de Heizelpaleizen behouden blijven, maar de ruimte hiervoor kan ingeperkt worden door de realisatie van ondergrondse parkeerruimte. Daarnaast kan Parking C voor ons in de toekomst een functie krijgen als kruispunt van openbaar vervoer, bijvoorbeeld als pendelparking en opstapplaats voor de trambuslijn Heizel-Zaventem en als stelplaats voor De Lijn. Voor ons is het in ieder geval uitgesloten dat dit terrein wordt volgestouwd met Brusselse projecten.”

Philip Roosen (N-VA Grimbergen): "Hopelijk maken beleidsmakers niet weer dezelfde fout"

“De druk van Brussel en het gebrek aan overleg tussen alle betrokken partijen (Brussels Gewest, Vlaanderen, de Voetbalbond, Memorial Van Damme, Grimbergen, enz…) heeft ervoor gezorgd dat dit een doodgeboren kind was”, zegt Philip Roosen, voorzitter van N-VA Grimbergen. “Het blufpoker en het sabelen met schadeclaims van Ghelamco heeft dit dossier tot vandaag kunnen rechthouden. Maar nu is het doek gevallen. Hopelijk heeft Ghelamco nu ook begrepen dat de plannen waarvoor ze van Brussel een erfdienstbaarheid kregen, niet kunnen gerealiseerd worden en dat de huidige plannen moeten opgeborgen worden. Maar deze knoop zal Brussel nu toch weleens moeten doorhakken. De vraag blijft zich stellen wat er uiteindelijk met het verloederde gebied van Parking C moet gebeuren. Dat zal ooit toch een bestemming moeten krijgen. We gaan ervan uit dat beleidsmakers niet dezelfde fouten blijven maken. In onderling overleg en in co-creatie mat alle betrokkenen kan hier een mooi project ontwikkeld worden wat een win-win situatie zal opleveren voor velen.”

Ghelamco: “We zijn geëngageerd om een stadion te realiseren”

Bouwheer Ghelamco laat in een persbericht niet meteen in de kaarten kijken. Het ziet er wel naar uit dat Ghelamco de strijd niet opgeeft. “Ghelamco heeft kennisgenomen van de negatieve beslissing van de minister over haar ingediende omgevingsvergunningsaanvraag voor een multifunctioneel complex op Parking C. We zullen, vooraleer verder te communiceren, eerst de beslissing van de Minister grondig analyseren. Dit is een van de vele projecten van Ghelamco als ontwikkelaar. Ghelamco is geëngageerd om duurzame en legitieme oplossingen te vinden en een stadion te realiseren.” Aan De Tijd zei Paul Gheysens, topman van Ghelamco, vanmiddag dat hij niet verrast is en er niet aan denkt om de plannen voor een voetbalstadion op te bergen.

Peter Van Kemseke, CD&V Vilvoorde: “Hopelijk nu ook snel kruis over Uplace”

"De beslissing van minister Schauvliege is goed nieuws, ook voor Vilvoorde. Onze regio kampt nu al met een groot mobiliteitsprobleem. Ik ben vooral tevreden over de argumentatie die gebruikt wordt, met name de heel expliciete verwijzing naar 'risico's voor mens en milieu'. We evolueren naar een periode waarin leefbaarheid, luchtkwaliteit en kleinschaligheid eindelijk op de eerste plaats komen als het gaat over het inrichten van onze openbare ruimte. Bouwpromotoren die daar onvoldoende rekening mee houden zullen nog vaker hun tanden stukbijten; er is gewoonweg geen draagvlak meer voor. Dat geldt voor het Eurostadion, en dat geldt evenzeer voor Uplace. Hopelijk kunnen we heel snel een definitief kruis maken over beide projecten die veel te lang voor onzekerheid gezorgd hebben in onze regio."

Fred Luyckx, Mobiliteitsplatform Zo Mobiel Lef

“Nu de plannen voor Eurostadium wegvallen dringen we er bij het Vlaams Gewest en de lokale overheid op aan om op Parking C een slim een slim mobiliteitsproject uit te bouwen binnenin een 100 meter brede bosgordel aan Ring en Romeinsesteenweg. We hopen vooreerst dat de plannen om de tramhalte Esplanade door te trekken naar Parking C gewoon kunnen verder gaan als eerste stap om een overstapparking te realiseren.”

Gerlant van Berlaer, sp.a-fractieleider Grimbergen

"Natuurlijk zijn we opgelucht, maar dat is niet hetzelfde als blij zijn met dit débacle. Dat Ghelamco die strijd niet opgeeft is bizar: geen van die onoverkomelijke struikelblokken zijn met een lightversie op te lossen. Alle planvoorschriften rondom Parking C sluiten overdreven activiteit immers uit, om nog grotere verkeersstromen te vermijden. Ghelamco's stadion was minstens tweemaal te groot voor die omgeving. De Brusselse initiatiefnemers Courtois en Van Hengel wisten dat zeer goed vooraf. Wat er met Parking C dan wel moet gebeuren? Een ondergrondse parking mag uiteraard, met een grote groene long bovengronds, en daar mag gerust wat kleinschalige economische, culturele en sociale activiteit bij. Het is nu aan de gemeente Grimbergen om de krijtlijnen uit te tekenen wat op die plaats nog wenselijk is, en wat niet. Best vooraleer een Brussels schepen van sport met een volgend waanzinnig plan komt!"