Rechtbank behandelt op 5 januari beroep over dodelijk ongeval met Merel De Prins

Op 5 januari al zal de correctionele rechtbank in Brussel zich uitspreken over het beroep dat Muhammed Aytekin heeft ingesteld tegen zijn veroordeling voor het dodelijk ongeval waarbij de 12-jarige Merel De Prins uit Zemst om het leven kwam.

De politierechtbank van Vilvoorde had de man op 12 december veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar, waarvan 10 maanden met uitstel, een boete van 6.600 euro en een levenslang rijverbod voor het aanrijden in Vilvoorde van de 12-jarige Merel De Prins uit Zemst.

De bestuurder ging er na de aanrijding onmiddellijk vandoor. Merel overleed later aan haar verwondingen in het ziekenhuis. De bestuurder werd snel geïdentificeerd. Maar omdat hij naar het buitenland was gevlucht, bleef hij nog enkele weken onvindbaar. Uit het onderzoek bleek dat de man nooit een rijbewijs gehaald heeft, maar wel zeven keer veroordeeld werd voor verkeersinbreuken.

De verdediging heeft de verantwoordelijk voor het ongeval niet betwist maar vroeg om enige mildheid omdat hij onder andere minder begaafd is en al een tijdlang in de gevangenis had verbleven en de voorwaarden voor zijn vrijlating had nageleefd. Daarom ging de verdediging in beroep tegen zijn veroordeling. Op 5 januari zal dat beroep behandeld worden voor de correctionele rechtbank in Brussel. Of er die dag al een uitspraak zal volgen, is nog niet zeker.