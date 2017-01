Rechter excuseert zich voor trage rechtsgang in dodelijk ongeval met bromfietser in Halle

De zaak is door een samenloop van omstandigheden nu pas voor de rechtbank gekomen. Zo was er onder andere het bijkomend onderzoek of de bromfietser zijn helm wel goed had vastgeklikt. De rechter excuseerde zich voor die lange termijn bij de nabestaanden en de beklaagde. "Het is beschamend voor een rechtssysteem dat dit zo lang kan aanslepen", klonk het.Uit het verslag van de wetsdokter blijkt nu dat, zelfs al had het slachtoffer de helm helemaal correct gedragen, hij nog overleden zou zijn door de hevige klap.

De autobestuurder betuigde alvast zijn spijt. "Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik het doen", klonk het. De advocaat van de bestuurder weerlegde ook niet dat zijn cliënt schuldig is. Hij betwist wel het feit dat de man, ondanks 2,3 promille alcohol in het bloed, dronken zou geweest zijn. (n.v.d.r. : Er is een verschil tussen onder invloed van alcohol rijden of dronken rijden. Bij dronken rijden zie je dit duidelijk aan het gedrag van de bestuurder en dat zijn dus verzwarende omstandigheden). Dat hij volgens het politieverslag waggelde, bloeddoorlopen ogen had en dingen liet vallen was volgens zijn advocaat omdat hij in shock was.

De advocaat van de nabestaanden van het slachtoffer vond het alvast bijzonder tragisch. "Op het moment dat het slachtoffer afscheid nam van zijn gezin en de deur dicht trok om te gaan werken, trok de beklaagde de deur van de nachtclub dicht na een lange feestnacht", aldus de advocaat. "Hier is niet één mensenleven kapot gegaan, maar een hele familie is levenslang veroordeeld.”

Op 8 februari kent de autobestuurder, die sinds het ongeval trouwens niet meer gereden zou hebben, zijn straf.