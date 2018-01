Rechter geeft zwaardere straffen dan geëist voor rellen in Vilvoorde

De Brusselse correctionele rechtbank heeft twee jongeren veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de rellen in Vilvoorde in 2012. Toen kwam het tot een confrontatie met de politie bij een identiteitscontrole. Opvallend: de straffen liggen hoger dan de vordering van het parket.

De zaak gaat over de rellen in Vilvoorde op 1 augustus 2012. Die ontstonden toen de politie een jongeman wilde controleren, die zijn gezicht had bedekt met een sjaal. Hij weigerde zijn identiteitskaart te tonen en opgejut door de menigte die zich rond de agenten had verzameld, kwam het tot een schermutseling. Daarbij raakten toen drie agenten gewond. De feiten gebeurden kort nadat het in Sint-Jans-Molenbeek ook al tot rellen was gekomen met allochtone jongeren, toen een vrouw weigerde haar niqab (sluier, red.) uit te doen bij een identiteitscontrole.

Het parket van Halle-Vilvoorde eiste respectievelijk 3 en 9 maanden cel voor de twee betrokkenen. De eerste beklaagde, Mohamed A., was eerder al veroordeeld tot 4 jaar cel voor terrorisme. Hij trok een half jaar na het incident in Vilvoorde naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS maar keerde een maand later al terug. Hij krijgt nu 6 maanden cel met uitstel omdat hij bij de rellen in Vilvoorde met een plastic fles op het hoofd van enkele politiemensen had geslagen. De tweede beklaagde, die eveneens geweld zou hebben gebruikt tegen de politie, werd bij verstek veroordeeld tot 12 maanden cel.