Rechter veegt bezwaren tegen uitstap van 15 gemeenten uit Vivaqua van tafel

Eind september vorig jaar stapten 15 gemeenten uit Vlaams-Brabant uit de Brusselse waterintercommunale. Daarop tekenden de 2 Brusselse gemeenten, Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe, beroep aan tegen die beslissing. Dat gebeurde zowel bij de Raad van State als bij de rechtbank van koophandel in Brussel.

Het is de rechtbank van koophandel die de vraag van Oudergem en SInt-Lambrechts-Woluwe nu als ongegrond verklaart. Volgens Vivavqua zelf zou nu ook de rechtsvordering bij de Raad van State moeten worden vernietigd. "De Raad van State mag zich immers niet uitspreken over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoren", laat Vivavqua weten.

Nog volgens Vivaqua geeft de uitspraak van de rechtbank groen licht voor de uittreding van de Vlaamse gemeenten uit Vivavqua. "En het is ook goed nieuws voor de fusie van Vivaqua met de Brusselse afvalwaterbeheerder Hydrobru. Die fusie is sinds 1 januari een feit en kan nu in alle rust worden afgewerkt", zo luidt het.