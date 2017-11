Reconstructie van fatale burenruzie in Linkebeek

In Linkebeek is donderdagmiddag een reconstructie gehouden van de uit de hand gelopen burenruzie in september, waarbij een dode viel. Een ex-politieagent van 74 vuurde daarbij een dodelijk schot af op zijn buurman na een dispuut over werken aan de woning.

In de Beukenstraat schoot een 74-jarige man in september z'n buurman dood. Die was aan het verbouwen, en dat zinde de man niet. Ook een aannemer werd in de schouder geraakt, hij overleefde de schietpartij. De verdachte is een voormalige politieagent die z'n oude dienstwapen nog in z'n bezit had. Hij bekende de feiten. De man wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag.