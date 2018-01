Record aantal bezoekers voor Winterfloridylle in Plantentuin Meise

Winterfloridylle was de naam van een 2 kilometer lang parcours doorheen de Plantentuin langs verschillende feeërieke en poëtische licht- en geluidsinstallaties. Ook het vernieuwde Plantenpaleis kon worden bezocht. Eén van de vele hoogtepunten tijdens de wandeling was de prachtig verlichte Balatkas. Die werd in 1854 ontworpen door de hofarchitect van Leopold II en in 1941 overgeplaatst naar de Plantentuin in Meise. Aan het kasteel van Bouchout werden de bezoekers getracteerd op een vuurspektakel door Compagnie Agartha.

Over het hele jaar 2017 kreeg de Plantentuin overigens een record aantal bezoekers over de vloer: 148.203. Dat is een stijging van maar liefst 67 % in vergelijking met 2012. Volgens woordvoerster Manon Van Hoye is dat mooie cijfer onder meer te danken aan nieuwe initiatieven zoals Winterfloridylle.