Record aantal deelnemers plukt hop

Het is inmiddels een goede traditie geworden: de pluk van de eigen geteeld hop van Brouwerij Palm in Steenhuffel. Palm startte zijn eigen hopteelt in 2011. Op een veld in de buurt van de brouwerij staan zo'n 3000 hopranken. Voor de zesde editie schreven 750 bierliefhebbers zich in om zelf deel te nemen aan het plukken van de hop. Verder is iedereen welkom op dit gratis toegankelijk evenement. Ook bij deze editie wordt de hoppluk gecombineerd met een foodtruckfestival.

Volgens Bert Jambon, Palm-hopteler, heeft de hopplant vanwege de droogte weinig vocht kunnen opnemen waardoor er minder bloei en minder belvorming is in de onderste helft van de plant. "In het algemeen zijn de bellen dit jaar dus wat kleiner. Ook het stormweer, de zogenaamde 'hopduvel' heeft de planten geen deugd gedaan. Gelukkig was er de regen van de afgelopen dagen die de planten extra deugd deed. Dat extra vocht kan er voor zorgen dat de hopbellen alsnog in volume toenemen", aldus Bert Jambon.