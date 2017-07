Recordeditie voor zomers Vijverfestival

Het veertiende Vijverfestival was een schot in de roos. Op twee dagen tijd kwamen minstens 12.000 festivalgangers naar het park aan het gemeentehuis in Dilbeek. Ze genoten er van lekker eten, prachtig weer, veel drank en goede muziek, met als uitschieters André Brasseur, Clement Peerens Explosition, Merdan Taplak Orkestar en Mensch, Erger Je Niet.

Wie de dansende menigte zag die tot 3 uur ’s nachts de heupspieren op de proef stelde, wist hoe laat het was: het Vijverfestival heeft er een veertiende editie opzitten om U tegen te zeggen. Een groot feest dat twee dagen duurde, met naar schatting 12.000 festivalgangers.

“We zijn enorm tevreden”, zegt Vijverfestival-woordvoerder Guy Stevens. “Het Vijverfestival is een echt familiefestival en dat hebben we dit weekend eens te meer bewezen. Met André Brasseur, het kinder- en tienerdorp, Zwangere Guy, Clement Peerens Explosition, Merdan Taplak Orkestar en Hippe Gasten was er voor elk wat wils.”

De hoogtepunten waren het optreden van André Brasseur op vrijdagavond en dat van Clement Peerens Explosition op zaterdag. “Maar wat ons op de tweede festivaldag vooral opviel, was de grote drukte aan het Zuiden Zindert-podium. De optredens van Zwangere Guy, één van de boegbeelden van de Brusselse hiphop, en Merdan Taplak Orkestar lokten een nooit gezien pak volk naar het podium. Geweldig om te zien hoe massaal de mensen daar stonden, zo druk was het er nog nooit. Ook afsluiter Mensch, Erger Je Niet was geniaal. Een heerlijk dansbaar feestje, de kers op de al zo lekkere taart.”

Ook de culinaire upgrade die doorgevoerd werd door de komst van food trucks was een voltreffer. “De mensen reageerden heel positief dat ze nog meer mogelijkheden hadden qua eten dan vorige jaren. We zetten elk jaar wat stappen vooruit en daar zijn we best fier op.”

Nu begint het uitkijken naar volgend jaar. “Een jubileumeditie, want onze vijftiende. Dat wordt speciaal.”

Een verslag krijgt u in ons zomermagazine Cocktail.