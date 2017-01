Recordopkomst voor blokspot in gemeentehuis Merchtem

Vorig jaar nog organiseerde het gemeentebestuur een 'blok' in de bibliotheek. "Maar die bleek niet echt aan te slagen", zegt jeugdschepen Maarten Mast (Lvdb). "Op enkele studenten na, kwam er niemand, allicht ook omdat er teveel geroezemoes was en de bib ook niet zo lang open is als het gemeentehuis. Dus herbekeken we dat systeem. En nu kwamen er op dag één al meteen een tiental studenten naar het gemeentehuis en dat aantal groeide aan tot zelfs 25 studenten. Dat is ook zowat het maximum dat we in de raadzaal kunnen plaatsen met de nodige ruimte tussen de banken om de rust te bewaren. We gaan dit gezien dit succes dus zeker herhalen", aldus Mast.

De 'blok' op het gemeentehuis duurt nog tot 13 januari. Er is gratis wifi, koffie en water. De deuren zijn open van 8u tot 18u via de Bogaerdstraat. Ook jeugdhuis Ifiginea vlakbij het gemeentehuis zet de deuren open voor studenten tot 12 januari, en dit op dinsdag, woensdag en donderdag van 10u tot 18u.