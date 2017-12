Een opmerkelijk voorstel in het Uplace-dossier. Vilvoords burgemeester Hans Bonte stelt voor om op de betrokken locatie naast het viaduct geen belevingscentrum maar een recreatiebos in te richten. Dat is volgens hem de enige nuttige bestemming die de plek nog kan krijgen.

Vorige week vernietigde de Raad van State nog de ruimtelijke plannen voor onder meer Uplace in Machelen én het nieuwe ziekenhuis van Vilvoorde. Het is nu aan de Vlaamse Regering om een volgende stap te nemen in het dossier. Het aanplanten van een recreatiebos zou alvast betekenen dat Vlaanderen moet onteigenen, want de grond is al meer dan tien jaar eigendom van Uplace.