Reddingsactie voor historische witloofrassen

Na zijn twee Europese titels drie weken geleden nam Remco Evenepoel drie weken pauze. Maar afgelopen weekend ging de Schepdaalnaar verder met waar hij gebleven was: winnen. Dit keer was Evenepoel de sterkste in Aubel-Thimister-Stavelot. Dat is een driedaagse rittenkoers in de Ardennen met een...