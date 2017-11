Regen en ongevallen veroorzaken zware ochtendspits

De regen is de oorzaak van een bijzonder zware ochtendspits. Rond 8 u stond er op ons wegennet al meer dan 300 kilometer file. In onze regio was er ter hoogte van de parking aan de E40 een ongeval, met lange files als gevolg. Met een totale lengte van 322 kilometer werd het record van 10 oktober (320 kilometer) gebroken.

Regen en een paar ongelukken, dat is meestal de beste combinatie voor files. Vanmorgen was dat niet anders. Door het natte weer, de drukte op de wegen en een paar ongevallen, stond er rond 8 u al meer dan 300 kilometer file. Uiteindelijk klokte de filemeter af op 322 kilometer, een nieuw jaarrecord! Op de E40 richting Brussel was het filerijden door een ongeval ter hoogte van de parking in Groot-Bijgaarden. Daarbij was de linkerrijstrook een tijdje versperd, maar de rijweg is intussen weer vrijgemaakt.

Er waren ook nog ongevallen op de E19 aan Vilvoorde-Cargo en op de Ring rond Brussel ter hoogte van het Léonardkruispunt, meer bepaald op de buitenring.