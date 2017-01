Regiogenoten genomineerd voor MIA’s

Regiogenoten Blak Box Revelation uit Dilbeek, Los Frequencies uit Beersel, Clouseau uit Sint-Genesius-Rode en Oscar And The Wolf uit Dilbeek zijn genomineerd voor de MIA’s, voluit de Music Industry Awards. Zij moeten het opnemen tegen de favorieten Bazart (7 nominaties), Tourist Lemc (4 nominaties) en het Zesde Metaal (3 nominaties).

Lost Frequencies alias Felix De Laet uit Beersel heeft een nominatie op zak in de categorie ‘Dance’, ‘Solo Man’ en ‘Hit van het Jaar’ met het nummer ‘Beautiful Life’.

Black Box Revelation is genomineerd in de categorie ‘Alternative’. Clouseau veroverde een plaats tussen de genomineerden van de categorie ‘Groep’. En Oscar And The Wolf met zanger Max Colombie uit Dilbeek maakt kans op een MIA in de categorie ‘Live Act’. Stemmen kan nog tot zondag 8 januari om middernacht via deze link.

De MIA's zijn de jaarlijkse muziekprijzen van de VRT en Muziekcentrum Vlaanderen. Dit jaar worden ze uitgereikt op 2 februari in Brussel. Vorig jaar won Lost Frequencies de MIA voor 'Beste Dance'. Oscar and The Wolf sleepte twee MIA’s in de wacht voor ‘Beste Pop’ en ‘Beste Live Act’. Ook Stromae uit Beersel won twee MIA’s voor o.m. ‘Beste Solo Man’ en ‘Beste Videoclip’.