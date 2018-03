Rel over verkoop leegstaand pand in Londerzeel

In 2008 kocht de toenmalige CD&V-meerderheid het huis met 5 are grond in Malderendorp 16, links op de foto, voor 145.000 euro. Fractieleider Conny Moons van oppositiepartij LWD: "De gemeente kocht het huis omdat het onmiddellijk grensde aan de gebouwen van de Dienst Grondgebiedszaken. De grond is erg strategisch gelegen: midden in Malderen-dorp van en naast gemeentelijk patrimonium. Daar kon bijvoorbeeld extra parkeerruimte voor de dienst of bezoekers komen, of later, eventueel in een publiek-private samenwerking, enkele seniorenflats of een klein lokaal dienstencentrum.”

Maar de gemeenteraad besliste nu om het al 10 jaar leegstaand pand te verkopen. Dat gebeurde met 12 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 1 onthouding. Conny Moons: "Volgens het schattingsverslag zou de gemeente er 150.000 euro voor krijgen. Amper 5.000 euro meer dan wat ze er 10 jaar geleden voor betaalde. Zo'n perceel mag je niet verkopen. Zo hypothekeer je de toekomst van de site, want aan die kant is het de enige uitbreidingsmogelijkheid van de site."

Volgens burgemeester Nadia Sminate (N-VA) waren er in de vorige legislatuur wel plannen om iets met het pand te doen, maar gebeurde er niets. “En ik heb ook geen nieuwe voorstellen gezien. Dat pand in eigendom houden, is geen goed bestuur. De site van de Dienst Grondgebiedzaken is groot genoeg. Uitbreiding is niet nodig."

Maar oppositiepartij LWD ziet in de verkoop van het pand een strategie. Conny Moons: "In januari besliste de gemeenteraad ook al om 5 hectare landbouwgrond op Stuikberg te verkopen. Houdt de gemeente soms uitverkoop om de begroting op te smukken?” Volgens de burgemeester zijn de aantijgingen van de oppositie “te gek voor woorden.”

(Foto: Joris Herpol)