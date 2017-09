Remco Evenepoel (Schepdaal) met vertrouwen naar WK wielrennen

Morgen heeft in Noorwegen het WK wilerennen voor junioren plaats. Eén van de kanshebbers op goud is Schepdalenaar Remco Evenepoel.

Het ging de jongste tijd bijzonder snel voor de 17-jarige Remco uit Schepdaal. Amper 5 maanden geleden stopte Remco nog als voetballer. Hij speelde toe bij Anderlecht. SIndsdien is hij wielrenner en als eerstejaars junior won hij de ene wedstrijd na de andere. Remco wist achtereenvolgens de koninginnerit in de Ronde van het Baskenland op zijn naam te schrijven, evenals de Amstelgoldrace en de Grote Prijs Phiiippe Gilbert.

Remco deed het als jonge wilerenner zo goed dat juniorenbondscoach Carlo Bomans besloot Remco mee te nemen naar het WK in Noorwegen. De Dilbekenaar zit in het 5e jaar moderne talen-wetenschappen aan het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik. Daar zullen ze hem morgen volop steunen, net als zijn club het Forte Young Cycling Team.

