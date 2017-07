Renovatie sportcentrum Ternat kost pak meer dan gedacht

Aanvankelijk wilde Ternat het plafond van het sportcentrum recupereren maar tijdens de renovatiewerken begon alles te verzakken waardoor er en nieuw plafond moet komen. Daarbij kwamen nog extra kosten die niet begroot waren, zoals de installatie van een gehandicaptenlift in het zwembad en led-verlichting. In totaal zou de renovatie van het sportcentrum nu 6,2 miljoen euro kosten, dat is 600.000 euro meer dan aanvankelijk voorzien. De oppositie in Ternat heeft het over zware inschattingsfouten