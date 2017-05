Researchpark Zellik wordt extra beveiligd

Het bedrijventerrein in Zellik bij Asse wordt extra beveiligd met camera’s en toegangscontroles. Aanleiding is een zoveelste inbraak in één van de bedrijven.

In de nacht van maandag op dinsdag kreeg het Belgisch Verpakkingsinstituut dieven over de vloer. Ze gingen aan de haal met laptops, fototoestellen en cash geld.

Omdat het niet de eerste keer is dat inbrekers er actief zijn, stelde de gemeente Asse, in samenwerking met de politiezone, de bedrijvenzone en het parkmanagement een beveiligingsplan op. Blikvanger is onder meer de installatie van bewakingscamera’s die de klok rond beelden zullen maken. Iedereen die het park wil binnenrijden, wordt bovendien gecontroleerd.

Nog in het researchpark treedt eind augustus een plan in voege om het probleem van het sluikstorten aan te pakken. Meer hierover vanavond in het nieuws op RINGtv.