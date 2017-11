Restaurant Faraya in Wemmel krijgt label Bib Gourmand van Michelin

De inspecteurs van de culinaire gids Michelin kennen in hun nieuwe gids aan 23 Belgische restaurants het label Bib Gourmand toe. 8 van die restaurants liggen in Vlaanderen, één in onze regio: het Libanese restaurant Faraya in Wemmel.

Michelin reserveert het Bib Gourmand-label voor restaurants waar je volgens de inspecteurs een kwaliteitsvol driegangenmenu kan eten voor minder dan 37 euro. In de nieuwe gids vallen 23 restaurants in ons land in de prijzen. 20 restaurants verloren hun label ook weer. Bij de nieuwkomers is slechts één restaurant uit onze regio: restaurant Faraya. Het restaurant aan de Limburg Stirumlaan in Wemmel serveert een volledig Libanese keuken.