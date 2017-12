Restauratie Heidemolen Malderen is bijna klaar

De restauratie van de Malderse Heidemolen, één van oudste staakmolens van Europa, gaat de laatste fase in. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de wieken in het voorjaar van volgend jaar weer draaien.

De restauaratie van de Heidemolen in Malderen begon vorig jaar al. De restauratie was nodig. Zo was de toegangstrap in bijzonder slechte staat. Ook de houten voet van de molen was versleten en in de staak en in de steunbalk zat houtworm. De houtworm werd in het najaar nog verwijderd door een gespecialiseerde firma. Daarbij werd de Malderse molen helemaal ingepakt in een ballon met gas om zo de insecten te verdelgen.

Tijdens de jongste maanden werd de molen helemaal ontmanteld. Sommige delen werden apart gerestaureerd, onder andere in Nederland. Binnenkort worden al die aparte delen weer geassembleerd. Als er geen onoverkomelijke problemen meer opduiken, herrijst de Malderse molen weer in volle glorie in het voorjaar van 2018.

De Malderse molen is één van de oudste staakmolens van Europa. Wellicht maalde de molen al in de 15de eeuw. In 1943 gaf de laatste molenaar er de brui aan en takelde de molen af.